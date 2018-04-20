Индивидуальные застройщики Оренбуржья сдали более 162 тысяч кв. метров жилья за три месяца

Индивидуальные застройщики Оренбургской области сдали более 162 тыс. кв. м жилья в первые три месяца 2018 года, сообщает Ria56. По сравнению с 2017 годом объёмы ввода выросли в 3,3 раза.

В январе-марте организации всех форм собственности построили 2080 квартир общей площадью свыше 219 тыс. кв. м., что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Оренбургстата, большая часть построенного в первом квартале жилья — частные дома в сельской местности.

В 29 территориях ввод жилья превысил уровень, зафиксированный годом ранее.