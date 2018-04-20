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Индивидуальные застройщики Оренбуржья сдали более 162 тысяч кв. метров жилья за три месяца
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Индивидуальные застройщики Оренбуржья сдали более 162 тысяч кв. метров жилья за три месяца 

RT на русском 1 час назад
Фото: Реальное время
Индивидуальные застройщики Оренбургской области сдали более 162 тыс. кв. м жилья в первые три месяца 2018 года, сообщает Ria56. По сравнению с 2017 годом объёмы ввода выросли в 3,3 раза.
В январе-марте организации всех форм собственности построили 2080 квартир общей площадью свыше 219 тыс. кв. м., что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным Оренбургстата, большая часть построенного в первом квартале жилья — частные дома в сельской местности.
В 29 территориях ввод жилья превысил уровень, зафиксированный годом ранее.
Ранее Nation News сообщало, что на месте двух долгостроев в Москве планируют построить дома по программе реновации.
RT на русском: последние новости
Крым передал участок Тузлинской косы в федеральную собственность На месте двух долгостроев в Москве планируют построить дома по программе реновации Объём ввода жилья в Крыму вырос в три раза по итогам 2017 года
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