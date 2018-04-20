Кабмин увеличил пошлину на водительские права и загранпаспорт

Правительством России одобрен законопроект об увеличении госпошлины за регистрацию транспортных средств, а также выдачу водительского удостоверения и загранпаспорта нового поколения. Документ опубликован на сайте кабинета министров РФ , передает Ura.ru.

Государственная пошлина за регистрацию транспортных средств увеличилась с 800 до 1,5 тысячи рублей, за получение национального водительского удостоверения с 2 до 3 тысяч рублей, а за выдачу загранпаспорта нового поколения с 3,5 до 5 тысяч рублей.

По мнению министров такие изменения смогут компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.