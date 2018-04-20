Дочка «Транснефти» арендовала 12,7 тыс. «квадратов» офисов комплекса «ВЭБ Арена» в Москве 

Компания «Транснефть — Технологии», которая занимается разработкой и сопровождением информационных систем ПАО «Транснефть», взяла в аренду почти 13 тысяч квадратных метров в офисной части столичного комплекса «ВЭБ Арена», сообщает в пятницу «Интерфакс».
«Сделка, которая является крупнейшей арендной транзакцией с начала 2018 года, предусматривает аренду всей башни Blue Tower, а также два этажа в башне Red Tower. Переезд арендатора запланирован на октябрь 2018 года», — говорится в сообщении.
Многофункциональный комплекс «ВЭБ Арена» объединяет офисы и спортивный стадион — домашнюю арену футбольного клуба ЦСКА на 30 тысяч человек. Совокупная площадь объекта превышает 171 тысячу квадратных метров. Офисная часть комплекса состоит из трех зданий — 38-этажной круглой Golden Tower в форме Кубка УЕФА и двух 11-этажных объектов — Blue Tower и Red Tower.