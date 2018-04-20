Началось создание Региональной лизинговой компании

Начался процесс создания Региональной лизинговой компании. Соответствующее постановление Правительства Ярославской области уже подписано.

— Региональная лизинговая компания станет важным инструментом поддержки малого бизнеса, — отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев . — Ставки по лизинговым контрактам значительно ниже, чем в коммерческих организациях: 6 процентов для оборудования российского производства и 8 процентов — для импортного. Существенно ниже и первоначальный взнос по договору лизинга — от 15 процентов. Сегодня со стороны предпринимателей мы видим большой спрос на льготные лизинговые продукты.

РЛК Ярославской области стала одной из четырех таких структур, создаваемых в России , и единственной в ЦФО. Учредителями выступают Правительство региона и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Уставный капитал АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области» составит 2 миллиарда рублей, из них только 500 миллионов — участие региона. Еще 1,5 миллиарда вкладывает Корпорация МСП.

Планируется, что компания начнет работу уже в этом году. Сейчас инвестиционный блок Правительства совместно с Федеральной корпорацией МСП собирает предварительные заявки от предпринимателей. За первые две недели сбора анкет подтверждена потребность уже более чем на 850 миллионов рублей.

— Создание Региональной лизинговой компании — это большая поддержка местному предпринимательству. Благодаря этому у нас сейчас появилась возможность расширить производство и запустить новый проект на быстро развивающемся рынке подарочной упаковки, — рассказал управляющий директор ООО «Созидание» Валерий Пивоваров . — Мы надеемся, что наша заявка будет одобрена, и мы возьмем в лизинг оборудование. Площадка у нас уже подобрана, строительство начнется в ближайшее время, будут созданы новые рабочие места.

Сегодня в регионе создана эффективная система предоставления мер поддержки бизнесу, особенно предпринимательскому сегменту. В структуре инвестиционного блока Правительства области работают около 10 профильных структур: Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, Региональный центр инжиниринга, Центр экспорта Ярославской области, региональный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, Фонд поддержки промышленности и АПК, Корпорация развития Ярославской области и другие. Их деятельность направлена на содействие развитию предпринимательства, промышленных предприятий, улучшение инвестиционного климата региона.