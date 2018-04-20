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Чеченская Республика направит более 110 млн рублей на снижение безработицы
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Чеченская Республика направит более 110 млн рублей на снижение безработицы 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Более 110 млн рублей планируют направить в Чечне на снижение напряженности на рынке труда в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора департамента по вопросам занятости населения министерства труда, занятости и социального развития региона Сулиман Умаев.
"В 2018 году на снижение напряженности на рынке труда в Чеченской Республике будет направлено 110,3 млн рублей. Средства выделяются на условиях софинансирования в соотношении 95% — федеральный бюджет и 5% республиканский. В качестве основного критерия для определения размера субсидий рассматривалась напряженность на региональных рынках труда, пропорционально которой и определялся объем финансирования", — отметил собеседник ТАСС.
По его словам, разработана программа «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Чеченской Республике» на 2018 год.
"Программа предусматривает, в частности, опережающее профессиональное обучение и стажировку работников, находящихся под риском увольнения, в целях обеспечения занятости населения в сфере строительства и в курортно-туристическом комплексе, а также при реализации иных социально-экономических проектов. Кроме того, планируется оказать поддержку предпринимательской деятельности в целях создания новых рабочих мест, а также стажировка выпускников высших и средних учебных заведений с целью получения опыта работы для дальнейшего трудоустройства в организациях, испытывающих потребность в кадрах", — рассказал Умаев.
По его словам, на 1 апреля 2018 года количество зарегистрированных безработных в регионе составляет более 56 тыс. человек. С начала года доходное занятие нашли 4 162 человека, из них трудоустроились на постоянной основе 3 820 человек. Заявленных вакансий в регионе свыше 2,5 тыс., в основном в сфере здравоохранения, образования, строительства, торговли.
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