154 ростовских погорельца уже получили субсидии от властей

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Рядом с Парамоновскими складами в Ростове появится новая гостиница

В Ростовской области с начала года построили 235 тыс кв м жилья эконом-класса

Один депутат Госдумы области зарабатывает в год как 33 ростовчанина