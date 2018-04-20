154 ростовских погорельца уже получили субсидии от властей 

69 семей (всего — 154 человека), которые пострадали от крупного пожара 21 августа прошлого года, который произошел в районе Театрального спуска, уже получили денежные субсидии, предназначенные на покупку нового жилья. Об этом сообщает городская администрация южной столицы. Еще 70 семьям (146 ростовчанам) средства распределили, однако они пока не предоставили договоры купли-продажи недвижимости. Помимо этого, еще 15 семей из 27 человек ожидают перевода средств. Факт проживания на территории, где случился пожар, подтвердили 135 человек, из них 96 человек имеют право на социальные выплаты. Еще 51 человеку комиссия отказала в получении средств. Напомним, 21 августа прошлого года в районе Театральной площади сгорело 110 тыс. кв м, в том числе 118 домов. Было эвакуировано около 600 человек, при разборе завалов было обнаружено тело пожилого мужчины. По сообщению властей, пострадавшие не смогут восстановить жилье на прежнем месте: там планируется строительство социальных объектов и дорог. Вчера первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал, что причиной пожара стали поджог и шквалистый ветер.