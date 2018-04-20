Берлин выделил Киеву миллионы евро на строительство жилья

Германия выделила Украине миллионы евро на строительство жилья

Немецкий государственный Банк развития KfW предоставил Украине грант на сумму девять миллионов евро. Деньги планируется потратить на строительство жилья для переселенцев из Крыма и Донбасса, сообщает «АиФ-Украина».

Многоквартирные дома и сопутствующая инфраструктура (школы, детские сады и другие объекты) будут возведены в городах Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Предполагается, что выделенной суммы хватит на обеспечение жильем около тысячи переселенцев. Для них построят 10-12 зданий.

Средствами KfW будет распоряжаться Украинский фонд социальных инвестиций. Соглашение о предоставлении денег подписали министр социальной политики Украины Андрей Рева, представитель немецкого банка Марион Кнееш и исполнительный директор фонда социальных инвестиций Андрей Лактионов