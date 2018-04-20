Берлин выделил Киеву миллионы евро на строительство жилья

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Германия выделила Украине миллионы евро на строительство жилья 

dom.lenta.ru 26 минут назад
Фото: АЛЕКСАНДР ГАЛЬПЕРИН / «КОММЕРСАНТЪ»
Немецкий государственный Банк развития KfW предоставил Украине грант на сумму девять миллионов евро. Деньги планируется потратить на строительство жилья для переселенцев из Крыма и Донбасса, сообщает «АиФ-Украина».
Многоквартирные дома и сопутствующая инфраструктура (школы, детские сады и другие объекты) будут возведены в городах Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Предполагается, что выделенной суммы хватит на обеспечение жильем около тысячи переселенцев. Для них построят 10-12 зданий.
Средствами KfW будет распоряжаться Украинский фонд социальных инвестиций. Соглашение о предоставлении денег подписали министр социальной политики Украины Андрей Рева, представитель немецкого банка Марион Кнееш и исполнительный директор фонда социальных инвестиций Андрей Лактионов.
В середине марта группа офицеров Военно-морских сил Украины обратилась с открытым письмом к президенту Петру Порошенко с требованием предоставить жилье взамен утраченного в Крыму. Военные пригрозили вместе с семьями вернуться на полуостров и принять российское гражданство для решения квартирного вопроса.
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