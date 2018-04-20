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ПИК может стать соинвестором жилого квартала «Город на реке „Тушино-2018“
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ПИК может стать соинвестором жилого квартала «Город на реке „Тушино-2018“ 

РИА Недвижимость 21 минуту назад
МОСКВА, 20 апр — РИА Недвижимость. ГК ПИК может стать соинвестором жилого квартала «Город на реке „Тушино-2018“, пишет газета „Ведомости“.
Основным инвестором проекта считается структура вице-президента »Лукойла" Леонида Федуна, сам он в интервью газете говорил, что у него есть партнеры в этом проекте, но не называл их. Переговоры находятся на ранней стадии, рассказали изданию два человека, близких к разным их сторонам.
"Тушино-2018" появится на территории бывшего Тушинского аэродрома площадью 160 гектаров, построено будет более 1,5 миллионов квадратных метров недвижимости, из них 790 тысяч квадратных метров жилья, остальное — коммерческая недвижимость и инфраструктура. Сейчас строятся первые две очереди проекта — четыре квартала площадью около 385 тысяч квадратных метров. Строительство еще двух кварталов, второй очереди, начнется в этом году. В эти объекты ПИК инвестировать не будет, сказали газете два человека, близких к разным сторонам переговоров, компания договаривается об участии в следующих очередях проекта, подробности неизвестны.
ПИК — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России, его основной акционер (74,6%) — Сергей Гордеев. Земельный банк компании в 2017 году достиг 11,5 миллионов квадратных метров, стоимость портфеля — 225 миллиардов рублей.
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