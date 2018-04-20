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Власти Башкирии обещают достроить дома обманутых дольщиков
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Власти Башкирии обещают достроить дома обманутых дольщиков 

РИА Недвижимость 32 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
УФА, 20 апр — РИА Новости. Власти Башкирии найдут варианты решения вопросов обманутых дольщиков по недостроенным домам в регионе, заявил глава региона Рустэм Хамитов.
По словам Хамитова, в регионе на сегодняшний день 77 недостроенных многоэтажек, в которых могли бы проживать более пяти тысяч человек.
"Мы составили свой график, который состоит из 33 пунктов по каждому проблемному объекту. Графики сдачи проблемных домов составлены по всем объектам. Так, в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 32 дома, в 2019 — еще 42. Еще 10 домов в 2020 году, три дом в 2021 году. Конечно, для республики это дополнительные затраты, но мы решим этот вопрос", — сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что в Башкирии создаётся «Региональный оператор содействия строительству объектов», который будет курировать вопрос взаимодействия с обманутыми дольщиками.
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