Власти Башкирии обещают достроить дома обманутых дольщиков

По словам Хамитова, в регионе на сегодняшний день 77 недостроенных многоэтажек, в которых могли бы проживать более пяти тысяч человек.

"Мы составили свой график, который состоит из 33 пунктов по каждому проблемному объекту. Графики сдачи проблемных домов составлены по всем объектам. Так, в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 32 дома, в 2019 — еще 42. Еще 10 домов в 2020 году, три дом в 2021 году. Конечно, для республики это дополнительные затраты, но мы решим этот вопрос", — сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в Башкирии создаётся «Региональный оператор содействия строительству объектов», который будет курировать вопрос взаимодействия с обманутыми дольщиками.