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В Башкортостане все дома обманутых дольщиков будут достроены
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В Башкортостане все дома обманутых дольщиков будут достроены 

Башкирское спутниковое телевидение 1 час назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Так, 32 проблемных объекта сдадут уже до конца 2018 года. Рустэм Хамитов держит ситуацию под личным контролем. Об этом Глава региона заявил в прямом эфире ведущих теле— и радиоканалов республики. Из 10 тысяч вопросов, поступивших на «Разговор с Главой Башкортостана», долевое строительство — один из самых популярных.
Рустэм Хамитов сказал, что уже есть план завершения строительства домов в Уфе и других муниципалитетах. Создана специальная комиссия. Крайний срок — 2021 год.
Рустэм Хамитов: «В 2018 году мы сдадим 32 дома, в 2019 году — 42 дома. К сожалению, 10 домов уйдут на 2020 год, потому что там ситуация самая сложная. Земельные отношения не оформлены, договоров как таковых нет. И 3 дома по двум проблемным объектам — это 2021 год. Казалось, что их проблему вообще не решить, но мы найдем варианты».
Большой блок вопросов касался медицины. Рустэм Хамитов подтвердил, есть проблемы в обеспечении льготников бесплатными лекарствами. Из-за корректировки правил госзакупок число необслуженных рецептов выросло со 150 почти до 800. Потребуется еще 500 миллионов рублей на дополнительную закупку препаратов. А вот 13 миллиардов уже заложены в бюджет на строительство и ремонт как минимум десяти крупных медицинских объектов.
Аплодисментами встретили ответ Рустэма Хамитова о судьбе башкирских Шиханов. В Правительство региона до сих пор поступают письма от заинтересованной в разработке компании. Но ответы на эти просьбы дают не чиновники, а закон, объяснил Глава Башкортостана. Бульдозерам не дадут заехать на Шиханы, где произрастают краснокнижные растения, против воли местных жителей.
Рустэм Хамитов: «Эти памятники находятся под охраной закона. Снять статус памятников невозможно. Пока на Шиханах произрастают краснокнижные растения, пока они имеют историческую, археологическую, геологическую, общественную ценность, снять статус невозможно».
Башкирское спутниковое телевидение: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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