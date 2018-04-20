Самый богатый петербургский депутат заработал за год 843,5 млн рублей

На сайте городского парламента опубликованы декларации народных избранников. Рассудов указал, что владеет почти 20 квартирами и таким же количеством земельных участков. Кроме того, у депутата есть 12 нежилых помещений и два автомобиля.

Супруга Рассудова заработала за год 17,5 млн рублей. Почти вся перечисленная собственность обозначена как совместная.

В сентябре 2016 года Александр Рассудов был избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва по единому избирательному округу от фракции КПРФ.