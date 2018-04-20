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Самый богатый петербургский депутат заработал за год 843,5 млн рублей
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Самый богатый петербургский депутат заработал за год 843,5 млн рублей 

АиФ Санкт-Петербург 39 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Самый богатый депутат Санкт-Петербурга Александр Рассудов представляет партию КПРФ. За 2017 год он заработал 843,5 млн рублей.
На сайте городского парламента опубликованы декларации народных избранников. Рассудов указал, что владеет почти 20 квартирами и таким же количеством земельных участков. Кроме того, у депутата есть 12 нежилых помещений и два автомобиля.
Супруга Рассудова заработала за год 17,5 млн рублей. Почти вся перечисленная собственность обозначена как совместная.
В сентябре 2016 года Александр Рассудов был избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва по единому избирательному округу от фракции КПРФ.
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