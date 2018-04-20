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Житель Прикамья сгорел на пожаре из-за неисправной телефонной зарядки
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Житель Прикамья сгорел на пожаре из-за неисправной телефонной зарядки 

АиФ Пермь 50 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Рано утром 20 апреля в городе Чайковский произошел пожар, в результате которого погиб 70-летний пенсионер.
«Сообщение от очевидцев поступило в 6.21, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Соседи сообщили о том, что из квартиры на втором этаже трёхэтажного дома идет дым».
15 пожарных и 5 единиц техники прибыли на место вызова через 7 минут. В квартире горел диван. Во время тушения огня на кухне без признаков жизни был обнаружен 70-летний хозяин квартиры.
Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Около дивана пожарные обнаружили зарядное устройство для сотового телефона, включенное в электросеть. По факту пожара ведётся проверка.
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