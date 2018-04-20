3 мая — последний день подачи декларации о доходах в налоговую службу края

Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю сообщает о необходимости представить декларацию о доходах тем, кто в 2017 году получил доход от сдачи транспортных средств и имущества (квартир, комнат, жилых домов, других строений и помещений) в аренду (поднаём). В этом году, в связи с переносом выходных и праздничных дней, налоговая декларация за 2017 год предоставляется не позднее 3 мая.

По информации пресс-службы УФНС России по Приморскому краю, срок уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет за 2017 год, исчисленного на основании налоговой декларации (форма № 3-НДФЛ), — не позднее 16 июля.

Нет необходимости представлять декларацию, если арендатором являлось юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые в качестве налоговых агентов в течение 2017 года ежемесячно исчисляли и удерживали налог с выплачиваемых сумм арендной платы.

Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю призывает не дожидаться крайнего срока подачи декларации — 3 мая 2018 года, а исполнить свою обязанность представления декларации заблаговременно.