Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю сообщает о необходимости представить декларацию о доходах тем, кто в 2017 году получил доход от сдачи транспортных средств и имущества (квартир, комнат, жилых домов, других строений и помещений) в аренду (поднаём). В этом году, в связи с переносом выходных и праздничных дней, налоговая декларация за 2017 год предоставляется не позднее 3 мая.
По информации пресс-службы УФНС России по Приморскому краю, срок уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет за 2017 год, исчисленного на основании налоговой декларации (форма № 3-НДФЛ), — не позднее 16 июля.
Нет необходимости представлять декларацию, если арендатором являлось юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые в качестве налоговых агентов в течение 2017 года ежемесячно исчисляли и удерживали налог с выплачиваемых сумм арендной платы.
Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю призывает не дожидаться крайнего срока подачи декларации — 3 мая 2018 года, а исполнить свою обязанность представления декларации заблаговременно.
За несвоевременное представление налоговой декларации и неуплату налога предусмотрена ответственность в соответствии со статьями 119 и 122 Налогового кодекса РФ (по ст. 119 НК РФ не более 30% от суммы неуплаченного налога, но не менее 1 тысячи рублей; по ст. 122 НК РФ — в размере 20% от неуплаченной суммы налога).