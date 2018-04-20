Жительница Ижевска проиграла на бирже 70 тыс. рублей, которые копила на похороны, и чуть не лишилась квартиры

Ижевск. Удмуртия . Пожилая жительница Ижевска проиграла на Форексе 70 тыс. рублей, которые копила на похороны, и чуть не лишилась квартиры. Женщина стала играть на бирже, чтобы решить материальные проблемы дочери, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Ижевска.

После проигрыша сотрудники компании предложили женщине дать деньги в долг, чтобы она смогла отыграться. Также обещали дать заем под 6% в том случае, если она заложит квартиру. Проигравшая согласилась.

По её мнению, вместо договора залога недвижимости ей подложили договор купли-продажи квартиры. Женщина обратилась в суд чтобы признать договор недействительным. Она пояснила, что является инвалидом 2 группы, у неё слабое зрение, из-за чего она была введена в заблуждение.

Ответчик рассказал, что никого не обманывал. Данную квартиру ему предложил купить знкомый риэлтор. Акты приема-передачи квартиры подписывались в МФЦ, регистратор спрашивала истца, понимает ли она, что продает квартиру.

В результате суд признал сделку недействительной. 70 тыс. рублей женщине обратно не вернут.