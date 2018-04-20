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Обзор прессы: Роспотребнадзор будет проводить контрольные закупки
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Обзор прессы: Роспотребнадзор будет проводить контрольные закупки 

Мир24 35 минут назад
«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в четверг, 20 апреля.
Квартиры в Москве подешевели. С начала этого года стоимость жилья в центре российской столицы упала на 3%. И сейчас за одни квадратный метр в районе Садового кольца придется заплатить около 400 тысяч рублей. Так же подешевела и аренда жилья — на 7%. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Роспотребнадзор будет делать контрольные закупки. Ведомство наделили новыми правами, пишет «Российская газета». Под видом тайных покупателей надзорный орган придет в магазины и аптеки. И проверит товары на их соответствие ГОСТу. Ведомство также проконтролирует и качество оказываемых услуг в салонах и банках. В Астане появятся «умный» район, пишет «Казахстанская правда». Его построят на месте хрущевок в старой части города. При возведении района будут использоваться передовые технологии. Проект включает в себя теплые тротуары, подогрев дорог, экономичное освещение и урны для раздельного сбора мусора. А в будущем «умный» район станет эталоном для последующих застроек. Россияне планируют отдых на майские каникулы. «Труд» составил список бюджетных курортов. Россиянам со скромными доходами издание советует обратить внимание на туры в Краснодарский край, Крым и Турцию. Недельный отдых на двоих обойдется в 40 тысяч рублей. Чуть подороже обойдется поездка в Кипр, Испанию, Болгарию и ОАЭ.
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