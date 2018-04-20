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Стоимость платной парковки в центре Перми вырастет с 1 июня
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Стоимость платной парковки в центре Перми вырастет с 1 июня 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Администрация Перми опубликовала проект постановления главы города о повышении тарифа платной парковки. Планируется, что стоимость часа вырастет на пять рублей.
О повышении тарифа стало известно на прошлой неделе. С предложением повысить плату парковки мэрия обратилась к губернатору Максиму Решетникову. Поводом для такого решения стала большая загрузка парковок в центре Перми.
— Мы провели очередное квартальное исследование заполняемости парковочных мест и его итоги показали, что пиковая загрузка парковок превысила 90%, а средняя загрузка — 76%, — рассказал 59.ru начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. — Это могут увидеть сами автомобилисты, которые замечают, что появились участки с практически полной заполняемостью мест. Несмотря на то, что парковка платная, свободных мест во многих кварталах практически нет. По методике определения стоимости парковки теперь нам следует увеличить тариф на фиксированный шаг в пять рублей.
Накануне администрация Перми опубликовала проект постановления главы города, в котором указана планируемая дата повышения тарифа с 15 до 20 рублей — 1 июня 2018 года.
Кроме того, власти города планируют расширить зону платной парковки. Если предложение будет принято, то с 1 октября одна из границ территории платной парковки перенесется на улицу Крисанова, другая — на Островского.
По итогам 2017 года власти признали систему платных парковок эффективной. За год ее работы в бюджет поступило порядка 30 миллионов рублей. В конце прошлого года в городе изменили время работы платной парковки и увеличили льготное время для оплаты до 20 минут.
О том, как работает система платной парковки читайте в нашем материале.
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