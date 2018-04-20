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Декларационная кампания завершится 3 мая
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Декларационная кампания завершится 3 мая 

Хот 1 час назад
Жители Ангарского городского округа с начала года уже представили более 9 тыс. деклараций о  доходах
нотариусы — 3, адвокаты — 10 деклараций). Доходы от продажи имущества задекларировали 738  налогоплательщиков, на имущественный вычет в связи с приобретением жилого недвижимого
имущества претендуют 6349 человек. По представленным декларациям сумма налога к уплате
составила 7 млн рублей, возврату подлежит более 290 млн рублей налога.
Напоминаем: не позднее 3 мая обязаны представить декларацию о доходах граждане,
получившие в 2017 году доходы от сдачи имущества (квартиры, дачи, автомобили и др.) в арену;
от продажи недвижимого имущества и автотранспорта, если срок владения им составил менее
трех лет; в виде выигрышей в лотереи или другие азартные игры (за исключением выигрышей в  букмекерской конторе и на тотализаторе); в виде подарка от граждан, не являющихся близкими
родственниками или членами семьи. Ее нужно представить, даже если по итогам года
отсутствует сумма налога к уплате. Граждан, не представивших декларацию в установленный
срок, привлекают к налоговой ответственности, минимальный размер штрафа — 1 тыс. рублей.
Заполнить декларацию можно с помощью специальной программы на сайте www.nalog.ru. Но  самый оптимальный вариант — пользоваться «Личным кабинетом налогоплательщика для  физических лиц», который позволяет гражданам, не посещая налоговую инспекцию, прямо из  дома или офиса отчитываться о полученных доходах и заявлять право на налоговые вычеты.
Чтобы отправить налоговую декларацию в инспекцию через Интернет, необходимо заверить ее  неквалифицированной электронной подписью, которую можно получить прямо в «Личном
кабинете». Копии подтверждающих документов направляют в сканированном виде.
Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно в любой налоговой инспекции России, имея при  себе паспорт. Предоставление налоговой декларации только с целью получения налогового
вычета при покупке квартиры, дома, земельного участка, затратах на обучение, лечение и т.п.,
сроком 3 мая не ограничено.
Актуальную информацию о декларировании доходов можно получить на Интернет-сайте ФНС  России — www.nalog.ru или по телефону справочной службы: 8-800-222-22-22.
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