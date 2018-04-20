Декларационная кампания завершится 3 мая

Жители Ангарского городского округа с начала года уже представили более 9 тыс. деклараций о доходах

нотариусы — 3, адвокаты — 10 деклараций). Доходы от продажи имущества задекларировали 738 налогоплательщиков, на имущественный вычет в связи с приобретением жилого недвижимого

имущества претендуют 6349 человек. По представленным декларациям сумма налога к уплате

составила 7 млн рублей, возврату подлежит более 290 млн рублей налога.

Напоминаем: не позднее 3 мая обязаны представить декларацию о доходах граждане,

получившие в 2017 году доходы от сдачи имущества (квартиры, дачи, автомобили и др.) в арену;

от продажи недвижимого имущества и автотранспорта, если срок владения им составил менее

трех лет; в виде выигрышей в лотереи или другие азартные игры (за исключением выигрышей в букмекерской конторе и на тотализаторе); в виде подарка от граждан, не являющихся близкими

родственниками или членами семьи. Ее нужно представить, даже если по итогам года

отсутствует сумма налога к уплате. Граждан, не представивших декларацию в установленный

срок, привлекают к налоговой ответственности, минимальный размер штрафа — 1 тыс. рублей.

Заполнить декларацию можно с помощью специальной программы на сайте www.nalog.ru. Но самый оптимальный вариант — пользоваться «Личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц», который позволяет гражданам, не посещая налоговую инспекцию , прямо из дома или офиса отчитываться о полученных доходах и заявлять право на налоговые вычеты.

Чтобы отправить налоговую декларацию в инспекцию через Интернет, необходимо заверить ее неквалифицированной электронной подписью, которую можно получить прямо в «Личном

кабинете». Копии подтверждающих документов направляют в сканированном виде.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно в любой налоговой инспекции России , имея при себе паспорт. Предоставление налоговой декларации только с целью получения налогового

вычета при покупке квартиры, дома, земельного участка, затратах на обучение, лечение и т.п.,

сроком 3 мая не ограничено.

Актуальную информацию о декларировании доходов можно получить на Интернет-сайте ФНС России — www.nalog.ru или по телефону справочной службы: 8-800-222-22-22.