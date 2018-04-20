В деревне Башкирии мужчина погиб при пожаре

Ранним утром 20 апреля в Миякинском районе начался пожар — загорелся двухэтажный дом на несколько квартир в деревне Новый Мир.

Горел кирпичный дом на улице Новая, в котором всего четыре квартиры. Спасателям позвонили соседи и рассказали, что проснулись от запаха гари. Из ближайшего райцентра направили сотрудников пожарной охраны, на помощь погорельцам выехали три машины и пять человек.

— Приехавшие на место спасатели ворвались в квартиру и начали тушение. Пожар локализовали, но еще не ликвидировали, — сообщили в МЧС по Башкирии.

К сожалению, в квартире нашли 65-летнего пенсионера без признаков жизни. Дознаватель установит причину пожара.