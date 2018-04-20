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В деревне Башкирии мужчина погиб при пожаре
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В деревне Башкирии мужчина погиб при пожаре 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Ранним утром 20 апреля в Миякинском районе начался пожар — загорелся двухэтажный дом на несколько квартир в деревне Новый Мир.
Горел кирпичный дом на улице Новая, в котором всего четыре квартиры. Спасателям позвонили соседи и рассказали, что проснулись от запаха гари. Из ближайшего райцентра направили сотрудников пожарной охраны, на помощь погорельцам выехали три машины и пять человек.
— Приехавшие на место спасатели ворвались в квартиру и начали тушение. Пожар локализовали, но еще не ликвидировали, — сообщили в МЧС по Башкирии.
К сожалению, в квартире нашли 65-летнего пенсионера без признаков жизни. Дознаватель установит причину пожара.
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