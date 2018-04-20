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Тарифы на капремонт в Иркутской области «заморозят» до 2020 года
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Тарифы на капремонт в Иркутской области «заморозят» до 2020 года 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Размеры взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Приангарье не будут меняться до 2020 года. О «заморозке» взносов во время ежегодного Послания к общественности и депутатам заявил губернатор Сергей Левченко.
Губернатор отметил, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт не индексировался с 2014 года и поручил зафиксировать его на текущем уровне до 2020 года.
«От министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, фонда капитального ремонта требую уделять пристальное внимание объемам и качеству работ, чтобы исключить жалобы граждан после ремонтов», — заявил Сергей Левченко.
Сбор платежей региональным Фондом капремонта признан при этом недостаточно эффективным. Уровень сборов составляет 73%. За три года действия программы в регионе отремонтировано 527 многоквартирных домов на сумму 2,2 млрд рублей. В 2018 году планируется произвести ремонт 698 домов и потратить на это 4,4 млрд рублей.
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