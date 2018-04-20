Тарифы на капремонт в Иркутской области «заморозят» до 2020 года

Размеры взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Приангарье не будут меняться до 2020 года. О «заморозке» взносов во время ежегодного Послания к общественности и депутатам заявил губернатор Сергей Левченко

Губернатор отметил, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт не индексировался с 2014 года и поручил зафиксировать его на текущем уровне до 2020 года.

«От министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, фонда капитального ремонта требую уделять пристальное внимание объемам и качеству работ, чтобы исключить жалобы граждан после ремонтов», — заявил Сергей Левченко.

Сбор платежей региональным Фондом капремонта признан при этом недостаточно эффективным. Уровень сборов составляет 73%. За три года действия программы в регионе отремонтировано 527 многоквартирных домов на сумму 2,2 млрд рублей. В 2018 году планируется произвести ремонт 698 домов и потратить на это 4,4 млрд рублей.