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В Иркутской области тариф на капремонт заморозят до 2020 года
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В Иркутской области тариф на капремонт заморозят до 2020 года 

The Village 7 часов назад
В Иркутской области размер взносов на капитальный ремонт зафиксируют на текущем уровне до 2020 года. Такое поручение дал губернатор Сергей Левченко во время оглашения ежегодного послания Законодательному собранию, сообщает пресс-служба регионального правительства. По словам Сергея Левченко, минимальный размер взноса на капитальный ремонт не повышали с 2014 года. Губернатор отметил, что считает недостаточно эффективной работу Фонда капитального ремонта по сбору платежей. Сейчас взносы собираются на уровне 73%. Глава региона также потребовал от фонда капитального ремонта и министерства жилищной политики, энергетики и транспорта более пристально следить за объемом и качеством работ. С 2014 по 2017 год в Иркутской области выполнили ремонт 527 многоквартирных домов, общая стоимость работ составила 2,2 миллиарда рублей. В 2018 году планируется отремонтировать 698 домов на сумму 4,4 миллиарда рублей. Региональная программа капитального ремонта рассчитана до 2043 года и включает 14 791 многоквартирный дом на территории Иркутской области.
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