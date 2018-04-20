Достопримечательности Новосибирска: 100-квартирный дом

Не смешивать начальство с народом

100-квартирный дом первоначально задумывался в той же стилистике, что и здание Дома Советов (ныне здание Правительства Новосибирской области ). Однако пока готовился проект, парадигма несколько раз успела поменяться. Первоначальный авангардистский каркас сначала обогатили постконструктивизмом, а после добавили элементы арт-деко и французской классики. Впоследствии этот стиль получил название «сталинский ампир».

— Здание Дома советов предназначалось одновременно и для работы, и для жилья, что было в духе того времени, — рассказывает главный хранитель Музея истории архитектуры Сибири им. Баландина Сергей Филонов . — Но начальство не захотело жить там, где работает, и архитектор Андрей Крячков должен был запроектировать рядом еще один дом, который впоследствии получил имя «Стоквартирный».

«Люди-гвозди» проиграли «совмещанам»

В то время люди жили в бараках с удобствами на улице, а вокруг домов, даже многоквартирных, переселенцы из деревень разбивали огороды. Поэтому отдельный санузел в квартире и скверик с малыми архитектурными формами вокруг дома были не только признаком благоустроенности, но и элитарности.

До сих пор в тренде были дома-коммуны с раздельным бытом, де глава семейства мог жить в одном корпусе, жена в другом, а их дети в третьем. Эти «люди-гвозди» должны быть готовы в любой момент бросить все и отправиться в другой конец страны поднимать целину, прокладывать рельсы в тайге, добывать руду в вечной мерзлоте. Однако в середине 30-х годов прошлого века стандарты начали меняться.

— Сталин был хитрым политиком, прекрасно умевшим играть на чувствах людей, в том числе низменных, — продолжает Сергей Филонов. — В какой-то момент он понял, что поколение истинных коммунистов, готовых жить в аскетических условиях, ушло. остались так называемые «совмещане» (прим. ред. — советские мещане). 100-квартирный дом является символом этого поворота от идеалов революционных, жертвенных, к идеалам партноменклатурным. Раз ты от номенклатуры — тебе обязательно дадут квартиру в красивом доме, где будет 3-4-5 комнат, с прислугой, теплым санузлом, ты будешь иметь ее всю жизнь. На пенсию пойдешь, и тебя оттуда никто не выгонит. И вещи будут не с санитарными номерами, а личные. Это разложило элиту советского времени. Даже сейчас, по слухам, квартиры там стоят по 18 миллионов рублей.

Почем квартирка в 100-квартирном?

Всего в продаже на Красном проспекте, 16 на сегодняшний день находятся пять квартир. Самая дорогая продается за 12 миллионов рублей. В ней 4 комнаты, общая площадь 120 квадратных метров. Самая дешевая — 2-комнатная квартира — стоит 6,6 миллиона рублей.

— Скорость продажи квартир в этом доме ничем не отличается от других объектов этого ценового сегмента, — рассказала VN.ru руководитель пресс-службы портала N1.RU Анастасия Гринева . — По выставленным сейчас на продажу объектам в этом доме стоимость квадрата варьируется от 84 до 109 тысяч рублей. Этот уровень цен, конечно же, заметно выше среднего по городу, но вполне соответствует качественному жилью в домах старого фонда в центре, либо в новостройках бизнес-класса.

Проблемы 100-квартирного дома

Как и у знаменитого «Дома с часами», который нуждается в серьезной реставрации, у 100-квартирного дома свои проблемы. 15 лет назад реставрация проведена, однако не очень качественно. В итоге изменено цветовое решение фасада.

Знаменитый «Дом с часами» также нуждается в серьезной реставрации. Фото Аркадия Уварова

Подрядчик заверил, что со временем краска выцветет, и здание приобретет первоначальный цвет. Однако все не так просто, отмечает Филонов:

— В здании все было продумано, включая цвет. Фасад покрыт штукатуркой с использованием лабрадорита, который везли с Дальнего Востока. Лабрадорит — это минерал, имеющий кристаллическую структуру, его крупинки блестят на солнце. Здание расположено в глубине квартала, а главный его фасад ориентирован на заходящее солнце. Нужно было его дополнительно подчеркнуть, почему и использовали это цветовое решение с добавлением блестящей камневидной штукатурки.

Знаменитая история выставки в Париже

Проект 100-квартирного дома (вместе с проектами Крячкова — Домов Советов в Иркутске Красноярске ) был удостоен диплома 1-й степени, золотой медали и гран-при на Международной выставке искусств и техники в Париже 11 декабря 1937 года.

Отметим, что, кроме Андрея Крячкова, который представлял питерскую архитектурную школу, большую роль в проектировании здания сыграл еще один столичный архитектор Виталий Масленников. Еще до революции он запроектировал 40 крупных объектов на Тверской и Лубянке в Москве , застраивал курорт Форос Крыму . Именно Масленников ввел в оформление фасадов декоративные элементы, ориентированные на творчество французского архитектора Огюста Пере.

Не все восприняли проект однозначно, звучала и критика:

— Мне здание представляется чересчур эклектичным. Оно дает черты не нашего советского дома, а скорее дома в капиталистическом городе, и основной дефект — эклектичность, — сказал о 100-квартирном доме вице-президент Академии архитектуры СССР Александр Гегелло. — Там есть элементы модерна, элементы классические, той бурно повременной архитектуры наших крупных городов. Объемное решение, особенно выпадающие углы, мне представляется неправильным не только для данного места, но вообще разрушающим простой объемный вид прямоугольника. Здание оказало сильное влияние на ряд проектов, построенных в Новосибирске в последние годы.

Строительство 100-квартирного жилого дома крайисполкома было завершено в 1937 году. В 1976 году дом признан памятником архитектуры федерального значения.