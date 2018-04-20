Игорь Куделин: «Если б не ипотека, мог бы спокойно жить, заниматься любимым делом»

Один из лучших баскетболистов России 90-х, девятикратный чемпион страны в составе ЦСКА Игорь Куделин​ в интервью «СЭ» рассказал, как после ухода из спорта попал в тяжелейшую финансовую ситуацию. По его словам, все началось с покупки в ипотеку квартиры в Москве

— Слышали мы, знаменитый баскетболист Куделин — банкрот. Это правда?

— Да. Все началось с покупки в Москве квартиры. Разделил ее с Илоной, бывшей женой, и, выплатив ипотеку, уехал в Краснодар

— Большая квартира?

— Нет, влез в долги и взял трешку.

— Вы были звездой российского баскетбола. Пришлось хвататься за ипотеку — чтоб купить трехкомнатную квартиру?

— Ну да. Хотя контракт у меня для середины 90-х был баснословный. В 1996-м — 180 тысяч долларов в год. До этого 130 тысяч, 70. Все вкладывал в жилье.

— Какой у вас был кредит?

— 15 миллионов рублей.

— Как понимаем, подкосил развод?

— Я бежал из той семьи. Просто бежал! Хотя прежде и подумать не мог, что разведусь. Если теще покупал квартиру, даже мысли не было переписывать ее на себя. Вот и считайте: квартира в центре Таганрога для тещи — раз. Продуктовый магазин в том же Таганроге — два.

— Почему сломалась семейная жизнь?

— Илона — замечательный человек. Развелся я не с ней, а с тещей. Из-за того, что для Илоны мужем стала ее мама. Все решения в семье принимались по ее советам. Она-то и подвела к идее — купить трехкомнатную.

— В какой момент почувствовали, что финансовая удавка затягивается?

— Если б не ипотека, мог бы спокойно жить, заниматься любимым делом. Пока не влезли в эту историю — все было отлично! Андрей Ведищев позвал в «Локомотив». Зарплата отличная — 240 тысяч рублей. Но 260 ежемесячно должен отдавать. ( Юрий ГОЛЫШАК /Александр КРУЖКОВ)

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