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Игорь Куделин: «Если б не ипотека, мог бы спокойно жить, заниматься любимым делом»
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Игорь Куделин: «Если б не ипотека, мог бы спокойно жить, заниматься любимым делом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Один из лучших баскетболистов России 90-х, девятикратный чемпион страны в составе ЦСКА Игорь Куделин​ в интервью «СЭ» рассказал, как после ухода из спорта попал в тяжелейшую финансовую ситуацию. По его словам, все началось с покупки в ипотеку квартиры в Москве.
— Слышали мы, знаменитый баскетболист Куделин — банкрот. Это правда?
— Да. Все началось с покупки в Москве квартиры. Разделил ее с Илоной, бывшей женой, и, выплатив ипотеку, уехал в Краснодар.
— Большая квартира?
— Нет, влез в долги и взял трешку.
— Вы были звездой российского баскетбола. Пришлось хвататься за ипотеку — чтоб купить трехкомнатную квартиру?
— Ну да. Хотя контракт у меня для середины 90-х был баснословный. В 1996-м — 180 тысяч долларов в год. До этого 130 тысяч, 70. Все вкладывал в жилье.
— Какой у вас был кредит?
— 15 миллионов рублей.
— Как понимаем, подкосил развод?
— Я бежал из той семьи. Просто бежал! Хотя прежде и подумать не мог, что разведусь. Если теще покупал квартиру, даже мысли не было переписывать ее на себя. Вот и считайте: квартира в центре Таганрога для тещи — раз. Продуктовый магазин в том же Таганроге — два.
— Почему сломалась семейная жизнь?
— Илона — замечательный человек. Развелся я не с ней, а с тещей. Из-за того, что для Илоны мужем стала ее мама. Все решения в семье принимались по ее советам. Она-то и подвела к идее — купить трехкомнатную.
— В какой момент почувствовали, что финансовая удавка затягивается?
— Если б не ипотека, мог бы спокойно жить, заниматься любимым делом. Пока не влезли в эту историю — все было отлично! Андрей Ведищев позвал в «Локомотив». Зарплата отличная — 240 тысяч рублей. Но 260 ежемесячно должен отдавать. (Юрий ГОЛЫШАК/Александр КРУЖКОВ)
Полностью интервью Куделина
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