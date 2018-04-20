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«Сатурн-Р» построит школу и детсад в микрорайоне Красные казармы
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«Сатурн-Р» построит школу и детсад в микрорайоне Красные казармы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Правительство Пермского края, администрация Перми и строительная компания «СМУ № 3 Сатурн-Р» подписали соглашение о строительстве социальной инфраструктуры на территории микрорайона Красные казармы. Соглашение предусматривает возведение школы минимум на 1225 мест и детского сада минимум на 75 мест. После завершения строительства объекты передадут в муниципальную собственность Перми.
Напомним, что застройщик займется в Красных казармах комплексным освоением территории, при котором девелопер, согласно закону, должен предусмотреть наличие социальных объектов. В настоящее время мест в близлежащих школах и детсадах меньше, чем потребность в них.
«Мы меняем градостроительные подходы, нам важно, чтобы новое жилье строилось вместе с транспортной, инженерной и социально инфраструктурой. Большое спасибо застройщикам, что пошли навстречу интересам пермяков», — отметил губернатор Максим Решетников. По его мнению, подписание соглашения знаменует выход на новый этап взаимоотношений властей с застройщиками.
«За последние пять лет мы в разы увеличили объемы инвестиций в строительство школ и детских садов, но потребность в новых учреждениях остается, так как в Перми хорошая демографическая ситуация, высокая рождаемость», — уточнил глава Перми Дмитрий Самойлов.
«Мы увидели выгоду во взаимодействии с краевыми и городскими властями. Соглашение обеспечивает дополнительное внимание и помощь с их стороны», — прокомментировал владелец строительной компании «Сатурн-Р» Александр Репин.
Фото: permkrai.ru
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