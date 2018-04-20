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Пожилая жительница Приморья едва не погибла из-за стиральной машины
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Пожилая жительница Приморья едва не погибла из-за стиральной машины 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В четверг, 19 апреля, в 12.29 в пожарно-спасательную службу Октябрьского района поступило сообщение о возгорании в поселке Липовцы, в квартире дома, расположенного на улице Угольной, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.
На место происшествия уже через три минуты прибыли пожарные и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением в жилом помещении было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Из задымленного помещения пожарными была спасена пожилая женщина.
Возгорание было локализовано в 12.35, полностью ликвидировано — в 12.40. Общая площадь составила один квадратный метр. С огнем боролись три человека личного состава и одна единица техники.
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