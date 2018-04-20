Пожилая жительница Приморья едва не погибла из-за стиральной машины

На место происшествия уже через три минуты прибыли пожарные и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением в жилом помещении было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Из задымленного помещения пожарными была спасена пожилая женщина.

Возгорание было локализовано в 12.35, полностью ликвидировано — в 12.40. Общая площадь составила один квадратный метр. С огнем боролись три человека личного состава и одна единица техники.