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Пожар в здании ветеринарной клиники произошел в Зеленограде
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Пожар в здании ветеринарной клиники произошел в Зеленограде 

РИАМО 48 минут назад
Пожар в здании ветеринарной клиники на площади около 100 квадратных метров произошел в Зеленограде, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.
В 19:12 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Зеленоград, проезд 5500, владение 1, в одноэтажном деревянном здании ветеринарной клиники. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
«Принятыми мерами в 19:29 пожар был локализован, а 19:38 — ликвидирован. Со слов администрации объекта, людей и животных в здании не было. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.
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