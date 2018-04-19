Пожар в здании ветеринарной клиники произошел в Зеленограде

Пожар в здании ветеринарной клиники на площади около 100 квадратных метров произошел в Зеленограде, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве

В 19:12 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Зеленоград, проезд 5500, владение 1, в одноэтажном деревянном здании ветеринарной клиники. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 19:29 пожар был локализован, а 19:38 — ликвидирован. Со слов администрации объекта, людей и животных в здании не было. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.