Жилой дом со встроенным детским садом построят в Звенигороде в III квартале года

Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверяют ход строительства жилого корпуса №3 со встроенным детским садом и нежилыми помещениями в городском округе Звенигород , говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фасада, ведется монтаж внутренних инженерных сетей. Строительство в графике. Плановое завершение строительства — третий квартал 2018 года», — говорится в сообщении.

Согласно проекту, площадь корпуса № 3 составит 12,33 тысячи квадратных метров. Во встроенных нежилых помещениях предусмотрен детский сад на 32 места с детскими игровыми комнатами, спальнями, столовой, медицинским кабинетом. Часть нежилых помещений предназначена под размещение предприятий торговли и сферы услуг.

На прилегающей территории разместятся детские игровые и спортивные площадки с теневыми навесами, беговая дорожка, также будут обустроены тротуары, парковочные места, выполнено озеленение.

Финансирование происходит за счет средств инвестора. Застройщиком выступает АО «ЮИТ Ситистрой».