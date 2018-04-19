Ещё
Жилой дом со встроенным детским садом построят в Звенигороде в III квартале года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жилой дом со встроенным детским садом построят в Звенигороде в III квартале года 

РИАМО 1 час назад
Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверяют ход строительства жилого корпуса №3 со встроенным детским садом и нежилыми помещениями в городском округе Звенигород, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.
«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фасада, ведется монтаж внутренних инженерных сетей. Строительство в графике. Плановое завершение строительства — третий квартал 2018 года», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, площадь корпуса № 3 составит 12,33 тысячи квадратных метров. Во встроенных нежилых помещениях предусмотрен детский сад на 32 места с детскими игровыми комнатами, спальнями, столовой, медицинским кабинетом. Часть нежилых помещений предназначена под размещение предприятий торговли и сферы услуг.
На прилегающей территории разместятся детские игровые и спортивные площадки с теневыми навесами, беговая дорожка, также будут обустроены тротуары, парковочные места, выполнено озеленение.
Финансирование происходит за счет средств инвестора. Застройщиком выступает АО «ЮИТ Ситистрой».
РИАМО: последние новости
В России обяжут сохранять продухи в подвалах, чтобы не замуровывать кошек В новой Москве ввели в эксплуатацию дом, который строили почти 15 лет Обеспеченные болельщики ЧМ‑2018 заинтересовались арендой жилья на Рублевке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение205
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии318
РФ и США могут прервать авиасообщение284
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег157
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть78
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение