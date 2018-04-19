В Гонконге гольфкары стоят дороже, чем автомобили Tesla. Откуда взялись такие цены?

В одном из районов Гонконга гольфкары стали самой желанной покупкой. На улицах района Discovery Bay — жилом комплексе, расположенном в тридцати минутах на пароме от центра Гонконга — такие машины являются как средством передвижения, так и неплохим вариантом для инвестиций. Цены на них начинаются от $255000.

Пассажирские автомобили запрещены в этом районе, а Департамент транспорта ограничил количество лицензий на гольфкары до 500. В связи с этим медленные и непрактичные багги превратились в роскошный вид транспорта. Некоторые покупатели рассматривают их как возможность для инвестирования — их можно сдавать в аренду или перепродавать.

Чрезмерно высокие цены — это обычное явление для Гонконга. Финансовая столица Азии регулярно появляется в списках самых дорогих городов мира. Недвижимость здесь недоступна людям со средним доходом. В связи с этим жители города вкладывают деньги в странные вещи — например, в дорогие стоянки и жетоны для такси.

Фото: Джастин Чин/Bloomberg

«Если у вас есть $250000, лучше купите гольфкар, а не вкладывайте деньги в банк», — сказал Билл Чан, директор агентства недвижимости Century 21 Newcourt Reality.

США такие машины можно купить меньше чем за $10000. В Discovery Bay покупатели фактически платят за лицензии, которыми могут обладать только владельцы недвижимости в Гонконге. Поэтому цены такие высокие.

Интерес к гольфкарам частично вырос из-за непомерно высоких цен на недвижимость — вряд ли вы сможете купить жилье в Гонконге за $250000. Маленькую квартиру в старом здании здесь можно приобрести за $600000.

Фото: Джастин Чин/Bloomberg

Жители Discovery Bay, как правило, неохотно рассказывают о своих расходах на гольфкары. Владелица багги поделилась, что десять лет назад заплатила за него $76500. Покупая гольфкар, семья руководствовались его удобством и инвестиционным потенциалом.

Кэти Джепсон, владелица агентства недвижимости Headland Homes, заявила, что продажи багги значительно возросли после того, как правительство увеличило гербовые сборы — налоги, взимаемые при приобретении недвижимости или земли.

Фото: Джастин Чин/Bloomberg

«Если у вас есть $300000, вместо того чтобы купить маленькую квартиру, за которую нужно выплачивать гербовый сбор, проще приобрести гольфкар», — сказала Джепсон. На аренде таких машин можно зарабатывать от $1000 до $1200 в месяц. Для сравнения, очень маленькую квартиру в Гонконге можно снять примерно за $1000.

Тем не менее, всегда есть риск купить плохой багги, предназначенный только для игры в гольф, а не для города. К тому же нет никакой гарантии, что цены так и будут оставаться высокими, — считает Дэвид Хи, руководитель отдела исследований в компании Knight Frank.

Фото: Джастин Чин/Bloomberg

«Люди, которые считают, что это будет длиться вечно, очень рискуют. В конце концов, если вы покупаете дом, но цена на него резко падает, у вас хотя бы остается дом», — сказал Хи.

Тем не менее, гольфкары продолжают пользоваться огромной популярностью в Discovery Bay. Их можно увидеть везде. В час-пик из-за них образовываются пробки.

Фото: Джастин Чин/Bloomberg

Агент по недвижимости Чан вспоминает, как продал в 80-х свой багги за $4500. За последние несколько лет цены на гольфкары выросли в 60 раз.

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