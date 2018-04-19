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Архконкурс на благоустройство набережной Петербурга может пройти в 2018 г
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Архконкурс на благоустройство набережной Петербурга может пройти в 2018 г 

РИА Недвижимость 28 минут назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Недвижимость. Архитектурный конкурс на проект благоустройства набережной в Петербурге вдоль береговой линии Финского залива может пройти в 2018 году, говорится в пресс-релизе девелоперской компании ЛСР.
"Группа ЛСР" выступила с инициативой проведения международного архитектурного конкурса проекта благоустройства набережной вдоль кварталов 10-13 южной части намывных территорий Васильевского острова", — сообщается в нем. Здесь группа строит жилой комплекс площадью более 500 тысяч квадратных метров.
Инициатива была озвучена на совещании в Смольном под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. Он поручил комитету по градостроительству и архитектуре подготовить техническое задание для его проведения. «Подвести итоги творческого архитектурного соревнования планируется уже в 2018 году», — подчеркивается в пресс-релизе.
Создание и благоустройство общественной зоны с променадом на набережной протяженностью почти 2 километра планируется выполнить за счет собственных средств «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», входящей в группу.
ЛСР — один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.
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