Красиво жить не запретишь: рассказываем, сколько стоят самые дорогие дачи в Пермском крае

N1 составил рейтинг домов в окрестностях Перми , которые находятся на территории дачных и садовых сообществ. Аналитики портала выбрали десять самых дорогих дач и рассказали, где они находятся. На первом месте дача стоимостью 7,6 миллионов рублей, на последнем — дом стоимостью чуть больше 3,5 миллионов.

Самая дорогая дача стоимостью 7,6 миллионов рублей находится в садоводческом товариществе «Черёмушки» рядом с деревней Косторята. Она занимает 17 соток земли, на которых находятся двухэтажный дом из кирпича, теплица и баня. Также там есть собственный выход к реке. На втором месте по цене дом в дачном товариществе «Хохловские хутора» на Хохловском заливе, стоит он шесть миллионов. При доме есть место для катера, в доме — бильярдная и бассейн. Третья по стоимости дача — это бревенчатый дом на Сылвенском заливе, цена которого пять миллионов.

— Самые дорогие объекты в рубрике «Дачи» — это дома, в которых можно жить круглый год, то есть фактически это коттеджи, расположенные за городом, — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринева

Также среди дорогих дач есть дома в Полазне, Добрянском, Чусовском, Пермском районах, посёлке «Новые Ляды» и селе «Усть-Качка».

Аналитики сообщают, что обычный летний домик в дачном обществе на территории Перми и за её пределами можно купить примерно за 700 тысяч рублей.

Ранее N1.RU сообщал, что самая низкая цена квадратного метра в квартирах большой площади находится в микрорайоне КамГЭС.