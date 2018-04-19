АСВ хочет выкинуть на улицу 200 казанских семей 

Сегодня в Арбитражном суде РТ прошло слушание по делу о признании недействительными всех сделок Татфондбанка за последние три года. Инициатор — госкорпорация АСВ. Если суд удовлетворит требования корпорации, более 200 семей, которые приобрели квартиры в эко-парке «Дубрава», могут остаться без жилья, так как эта недвижимость в течение трех месяцев находились в залоге у банка-банкрота. ЗАЛОГ НА 160 МИЛЛИОНОВ Перед зданием Арбитражного суда потихоньку собираются жильцы, которых коснулись игры финансовых мастодонтов. С волнением все ожидают начала слушания. Печальная перспектива остаться без жилья просто пугает. Собственники недоумевают: как такое может быть? Квартиры они приобретали за наличные деньги и давно зарегистрировали в собственность. Некоторые не могут сдержать эмоций. — Я не понимаю, почему Росреестр позволил эти квартиры регистрировать и вообще какие-то сделки с ними совершать, — сквозь слезы возмущается одна из участников спонтанного митинга, мать четверых детей Лариса Соболева (имя и фамилия изменены. — Ред.). — Я понимаю, если бы эти квартиры были в ипотеке в «Татфондбанке»! Но мы свою за наличку покупали! Она у нас в собственности зарегистрирована! Как, вообще не понимаю, ее могут забрать, когда она в Регпалате в собственность зарегистрирована! В 2016 году застройщик «Тандем-Д», действуя через ООО «Престиж-строй», взял у Татфонбанка порядка 160 миллионов рублей на то, чтобы завершить строительство комплекса. Через три месяца стройка была завершена, и чтобы сдать дома в эксплуатацию, квартиры из-под залога вывели. Но корпорация АСВ, которая сейчас проводит процедуру банкротства ТФБ, выяснила, что кредит возвращен банку не был, а значит, вывод из-под залога был незаконным и сильно навредил финансовой стабильности банка. В связи с этим АСВ подало иск в Арбитражный суд о признании всех сделок ТФБ, которые проходили за последние три года, недействительными. Особенно корпорация лютует в отношении нескольких десятков квартир в эко-парке «Дубрава», бывших в залоге. Теперь есть вероятность, что корпорация, чтобы покрыть крупную финансовую прореху ТФБ, просто отберет квартиры у частных собственников. Как это возможно, пока не ясно, но корпорация настроена решительно. Реализация такого количества недвижимости сразу может решить все финансовые недостачи. Только вот не думает госкорпорация о детях, которые, имея по закону доли в этих квартирах, могут оказаться на улице. ОРГАНЫ ОПЕКИ ЭТО НЕ ВОЛНУЕТ Иск о признании вывода залога недействительным госкорпорация АСВ подала в январе этого года. Однако уведомления жильцы получили всего две недели назад. Оказывается, письма направлялись на старые адреса, которые были указаны в договорах купли-продажи. Новость повергла казанцев в шок. Как так? Ведь все чисто, собственность оформлена, деньги выплачены! Неужели это ничего не значит? Начали писать в разные инстанции. Многодетные семьи обратились в органы опеки. Им дали от ворот поворот, сказав, что занимаются они только неблагополучными семьями и детьми-сиротами. Вот, мол, когда окажетесь на улице, там посмотрим. — Органы опеки вообще удивились, что мы к ним пришли, — рассказывает одна из пострадавших от финансовых игр, Наталья. — Говорят, ваши дети что, сироты? Или, может, вы на улице живете? Мы им говорим, что, вполне возможно, скоро наши дети действительно на улице окажутся. На что они рассмеялись и ответили, что вот когда окажутся, тогда приходите. А сейчас нас это не касается. В ООО «Престиж-строй», которое занимается продажей квартир в эко-парке «Дубрава», тоже спокойно отнеслись к волнениям жильцов. — Мы приходим в отдел продаж, они там чей-то день рождения отмечают. — возмущается еще одна пострадавшая, Алия Зайцева. — Мы им бумаги показываем, говорим, нас что, выселят теперь? Они смеются, говорят, чего вы раньше времени шумите? Вас этот процесс вообще не коснется. А нам страшно. Мы вот последние деньги за эту квартиру отдали. Жилье продали, кредит брали, причем, выплатили сразу. Многие материнские капиталы израсходовали. И ведь покупали по цене выше рыночной на тот момент: 75 000-80 000 рублей за квадратный метр. СОБСТВЕННОСТЬ В РОССИИ УСЛОВНАЯ Сегодня Арбитражный суд РТ принял решение отложить рассмотрение дела. По существу ничего сказано не было. На все вопросы жильцов по поводу судьбы их квартир судья отвечал, что это не имеет отношения к делу. То есть получается, что даже если ты приобрел в собственность недвижимость и оформил ее в Регпалате, все равно нет гарантии, что она твоя? А как же пресловутый закон о неприкосновенности частной собственности? Или он работает только тогда, когда это кому-то выгодно? В ООО «Престиж-строй» положением вещей обеспокоены не меньше жильцов. Оно и понятно: дальнейшее рассмотрение дела, вероятно, приведет к тому, что организации придется отвечать, куда делись деньги, которые были взяты под залог квартир и не возвращены в ТФБ. А сумма там не маленькая: более 160 миллионов рублей. Но судьба жильцов компании тоже не безразлична. — Мы в любом случае будем отстаивать права наших покупателей, — прокомментировали в «Престиж-строе». — Разрешение этого конфликта лично их никак не должно коснуться, и мы для этого сделаем все возможное. Сейчас все ждут развязки событий. Адвокаты собственников говорят: можно надеяться, что квартиры не тронут. Но процентов 10 вероятности в неудачном исходе дела, все же, есть. Это же госкорпорация. Если они решили заполучить недвижимость и покрыть ею финансовую прореху Татфондабанка, то помешать им в этом очень сложно. Остается только надеяться на то, что в АСВ вдруг пожалеют несчастные семьи и детей и найдут другие пути решения проблемы. А пока в доме продолжают продавать квартиры. Жильцы тайком предупреждают потенциальных покупателей, что эти квартиры в черном списке и фигурируют в деле. Взаимовыручка особенно сильна в момент, когда приходит беда. Евита Саможенова