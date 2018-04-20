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Конкурс на благоустройство намыва на Васильевском острове в Петербурге проведут в 2018 году
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Конкурс на благоустройство намыва на Васильевском острове в Петербурге проведут в 2018 году 

Федеральное агентство новостей 2 часа назад
Санкт-Петербург, 20 апреля. Конкурс на разработку проекта благоустройства набережной в Санкт-Петербурге вдоль Финского залива планируют провести в 2018 году.
Как сообщается в пресс-релизе девелоперской компании ЛСР, которая является одной из крупнейших российских застройщиков жилья, конкурс на проект благоустройства набережной в Петербурге вдоль берега Финского залива может пройти в текущем году.
«Группа ЛСР» выступила с инициативой проведения международного архитектурного конкурса проекта благоустройства набережной вдоль кварталов 10–13 южной части намывных территорий Васильевского острова», — сообщается в пресс-релизе.
Соответствующее предложение прозвучало на совещании в Смольном, которое прошло под председательством вице-губернатора города Игоря Албина. «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» планирует за собственные средства благоустроить общественную зону на набережной Финского залива.
«Подвести итоги творческого архитектурного соревнования планируется уже в 2018 году», — подчеркивается в пресс-релизе.
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