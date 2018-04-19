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Власти НАО планируют предоставить субсидию подсобным хозяйствам на покупку коров
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Власти НАО планируют предоставить субсидию подсобным хозяйствам на покупку коров 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Администрация Ненецкого автономного округа планирует принять порядок субсидий личным подсобным хозяйствам на покупку крупного рогатого скота, предполагается, что сумма выплаты составит до 80% от стоимости коровы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Субсидия будет предоставляться в размере 80% от понесенных затрат, но не более 120 тыс. рублей за одну голову крупного рогатого скота. Воспользоваться данной поддержкой личные подсобные хозяйства смогут при покупке одной или двух коров", — говорится в сообщении, при этом отмечается, что новый порядок должен быть принят на следующей неделе.
Как отмечается, средняя цена племенной коровы в округе может достигать 180 тыс. рублей. Власти НАО рассчитывают, что субсидия повысит производственные показатели как по поголовью, так и по валовому производству молока.
Предполагается, что для получения данной поддержки округа необходимо будет выполнить три условия. В похозяйственной книге муниципалитета должна быть запись, подтверждающая, что получатель субсидии ведет личное подсобное хозяйство. Корова должна быть приобретена не ранее 1 января 2018 года. И третье условие — купленная корова в течение пяти лет не подлежит продаже, аренде или убою.
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