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«Челябинцы боятся строить частные дома»
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«Челябинцы боятся строить частные дома» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В городе Челябинске очень большая доля индивидуального жилья, построенного на земельном участке, — это дома, возведенные именно на собственные деньги и своими руками или частными подрядными организациями. А вот проектов, которые представлены профессиональными застройщиками, меньше, чем в других городах.
Есть люди, которые с удовольствием переехали бы в дом или таун-хаус, то есть малоэтажное жилье, но они боятся строительства, этой ответственности, поэтому хотели бы выбирать из готовых проектов, но не всегда рынок удовлетворяет этот спрос, причем в сегментах и эконом, и комфорт.
Город Челябинск — особенный, с определенной экологией, розой ветров, и нам просто необходимо развивать здесь индивидуальную застройку, чтобы люди чувствовали себя более комфортно в пригородной территории на небольшом удалении от мегаполиса. Территории вокруг столицы региона свободны, не заняты. Когда мы подъезжаем к тому же Екатеринбургу, то видим тридцатикилометровую зону застройки. Думаю, что и у нас это направление будет развиваться.
В Челябинске индивидуальное жилье делится на два вида: для постоянного проживания и загородное, курортное, которое находится от мегаполиса на расстоянии ста километров и более. Как правило, это горно-заводская зона, где самый чистый воздух, самые красивые озера, леса и горы. Объекты у озера Тургояк, Еловое, Увильды стоят подороже и используются для выходного дня.
Если говорить о жилье для постоянного проживания, то основной сдерживающий фактор развития этого направления — доступность и уровень инфраструктуры. Вот хорошо продается малоэтажное жилье в Сосновском районе, где стоимость домов начинается от 700 тысяч рублей до трех миллионов, то есть как и квартиры. Там и комплексное освоение территории есть. Особенно востребованы дома в таких зонах организованной застройки, где поблизости есть школы, детские сады, магазины с товарами первой необходимости. Стоимость таких объектов начинается от трех миллионов и выше».
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