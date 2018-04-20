В Балашихе опровергли информацию о продаже домов вместе с людьми

МОСКВА , 20 апр — РИА Недвижимость. В администрации подмосковной Балашихи опровергли информацию о продаже земельного участка и жилых домов вместе с людьми, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

"Администрация городского округа Балашиха не продавала жилые дома в частную собственность племенному зверосовхозу «Салтыковский», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Ранее СМИ сообщили, в Балашихе администрация продала землю ОАО «Племенной зверосовхоз „Салтыковский“ вместе с жилыми домами. Новый собственник отключил пять двухэтажных домов, в которых проживают более 100 человек, от газоснабжения, требуя немедленно покинуть их частную собственность.

По сообщению администрации городского округа Балашиха, пять двухэтажных домов по адресу: Кучинское шоссе, владение 2 находятся в муниципальной собственности. Часть квартир приватизированы. Земельный участок под домами и на расстоянии 50 метров от домов находится в неразграниченной государственной собственности. Отключение домов от газа в администрации объяснили отсутствием заключенных договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Только три из пяти домов заключили договоры на обслуживание с АО „Мособлгаз“.

»В связи с отсутствием договоров на техническое обслуживание филиал АО «Мособлгаз» «Балашихамсжрайгаз» приостановил поставку газа в газоиспользующее оборудование домов по адресу: Кучинское шоссе, владение 2, строение 3, строение 16, строение 10, строение 6. Администрация Балашихи неоднократно проводила встречи с собственниками жилых помещений по этой проблеме, но те отказываются от заключения договора на техническое обслуживание", — уточняется в сообщении.

В администрации Балашихи добавили, что после заключения договора газоснабжение многоквартирных жилых домов будет восстановлено.