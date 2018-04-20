Ещё
В Балашихе опровергли информацию о продаже домов вместе с людьми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Балашихе опровергли информацию о продаже домов вместе с людьми 

РИА Недвижимость 44 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 20 апр — РИА Недвижимость. В администрации подмосковной Балашихи опровергли информацию о продаже земельного участка и жилых домов вместе с людьми, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.
"Администрация городского округа Балашиха не продавала жилые дома в частную собственность племенному зверосовхозу «Салтыковский», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
Ранее СМИ сообщили, в Балашихе администрация продала землю ОАО «Племенной зверосовхоз „Салтыковский“ вместе с жилыми домами. Новый собственник отключил пять двухэтажных домов, в которых проживают более 100 человек, от газоснабжения, требуя немедленно покинуть их частную собственность.
По сообщению администрации городского округа Балашиха, пять двухэтажных домов по адресу: Кучинское шоссе, владение 2 находятся в муниципальной собственности. Часть квартир приватизированы. Земельный участок под домами и на расстоянии 50 метров от домов находится в неразграниченной государственной собственности. Отключение домов от газа в администрации объяснили отсутствием заключенных договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Только три из пяти домов заключили договоры на обслуживание с АО „Мособлгаз“.
»В связи с отсутствием договоров на техническое обслуживание филиал АО «Мособлгаз» «Балашихамсжрайгаз» приостановил поставку газа в газоиспользующее оборудование домов по адресу: Кучинское шоссе, владение 2, строение 3, строение 16, строение 10, строение 6. Администрация Балашихи неоднократно проводила встречи с собственниками жилых помещений по этой проблеме, но те отказываются от заключения договора на техническое обслуживание", — уточняется в сообщении.
В администрации Балашихи добавили, что после заключения договора газоснабжение многоквартирных жилых домов будет восстановлено.
РИА Недвижимость: последние новости
Минстрой решил оставить входы в подвалы для кошек Архконкурс на благоустройство набережной Петербурга может пройти в 2018 г В ГД намерены весной рассмотреть ограничения продаж микродолей в квартирах
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой64
Поклонская ответила Порошенко про князей104
Европа ждет «Северный поток-2»110
РФ признала неспособность создавать спутники1216
Первый легальный бордель открывается в России331
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:52
РФ признала неспособность создавать спутники
Наука и техника Технологии
05:38
Telegram погубила криптовалюта
Интернет Рынки
00:50
Пентагон готовит ответ на гиперзвуковое оружие России
Оружие Армия
05:29
Россиянам предложили попробовать «Новичка»
Общество
04:09
Поклонская ответила Порошенко про князей
Украина Политика
05:38
В Москве открылся юбилейный ММКФ
Новости Москвы
00:38
В столице протестируют бесстанционный велопрокат
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение