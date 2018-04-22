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Москвичам напоминают о сроках подачи налоговых деклараций
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Москвичам напоминают о сроках подачи налоговых деклараций 

Вечерняя Москва 22 апреля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Декларацию можно подать лично, отправить письмом или в электронном виде.
Федеральная налоговая служба по Москве напоминает горожанам о сроке подачи налоговых деклараций за 2017 год.
Декларации по НДФЛ необходимо подать не позднее 3 мая, причем сделать это можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», лично на бумажном носителе, придя в налоговую инспекцию или направив документы почтой. В ведомстве уточняют, что подача декларации не обязует незамедлительно выплачивать указанную в ней сумму налога. Исчисленный НДФЛ допустимо уплатить не позднее 16 июля 2018 года.
— Декларация по форме 3-НДФЛ представляется, если за прошедший год налогоплательщик продал недвижимое имущество или автомобиль, сдавал в аренду квартиру или получал иные доходы, с которых не удерживался налог, например, выиграл в лотерею или получил в подарок недвижимость не от близких родственников. Такие виды доходов описаны в ст. 228 НК РФ, — пояснили в столичном управлении Федеральной налоговой службы.
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