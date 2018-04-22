Москвичам напоминают о сроках подачи налоговых деклараций

Декларацию можно подать лично, отправить письмом или в электронном виде.

Декларации по НДФЛ необходимо подать не позднее 3 мая, причем сделать это можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», лично на бумажном носителе, придя в налоговую инспекцию или направив документы почтой. В ведомстве уточняют, что подача декларации не обязует незамедлительно выплачивать указанную в ней сумму налога. Исчисленный НДФЛ допустимо уплатить не позднее 16 июля 2018 года.