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100 обманутых дольщиков из долгостроя в Кольцово решили переехать в новый дом на Уктус
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100 обманутых дольщиков из долгостроя в Кольцово решили переехать в новый дом на Уктус 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге утверждены условия переезда из долгостроя «Кольцовский дворик» в ЖК «Рощинский» на Уктусе. Три дома в Кольцово будет достраивать САИЖК. Один дом будет достроен в этом году, а дольщикам ещё двух домов в низкой степени готовности предложили переехать в «областные» квартиры в ЖК «Рощинский» — область в своё время помогала его достраивать и вернула себе инвестиции в виде жилья.
Всего в двух домах приобретено 169 квартир. В САИЖК уже предоставлено 102 договора долевого участия покупателей в «Кольцовском дворике» — сейчас их будут проверять, подходят ли они под условия обмена. Чтобы получить квартиру в обмен, квартира в «Кольцовском дворике» должна быть полностью оплачена (ипотека тоже считается), а покупатель и его семья должны действительно нуждаться в жилье. Критерий такой: их доля собственности в другом жилом объекте не должна превышать 50%.
Напомним, ЖК «Кольцовский дворик» начала в 2013 году строить компания «Диарт-Урал», но стройка встала. Продали в нём более 300 квартир. На достройку комплекса направят миллиард рублей.
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