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«Вист-проект» скорректирует проект Линдовской насосной станции и инженерных сетей в третьем микрорайоне
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«Вист-проект» скорректирует проект Линдовской насосной станции и инженерных сетей в третьем микрорайоне 

Волга Ньюс 38 минут назад
Первый аукцион был объявлен на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту «Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в 3 мкр., в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе». Начальная максимальная стоимость контракта составляла 17,9 млн рублей.
Второй аукцион был объявлен на выполнение работ по корректировке проектной документации объекта «Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной насосной станции со вспомогательными зданиями, сооружениями и инженерными сетями в г. о. Самара». Его оценили в 6,7 млн рублей.
На оба аукциона было подана единственная заявка от ООО «Вист-проект». Поэтому торги признаны несостоявшимися, однако поскольку заявка соответствует конкурсным требованиям, по решению комиссии контракт должен быть заключен с единственным поставщиком.
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