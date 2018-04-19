Пожарные ликвидировали возгорание мусора на западе Москвы

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Столичные пожарные ликвидировали возгорание строительного мусора на западе Москвы в четверг, 19 апреля.

По информации пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России по Москве, площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огонь возник на крыше трехэтажного здания, которое находилось на реконструкции.

Информация о загорании по адресу Кутузовский проспект, д.16 Пожарные ликвидировали загорание строительного мусора на общей площади около 30 квадратных метров на крыше 3-х этажного не эксплуатируемого находящегося на реконструкции здания.https://t.co/nEe4pxUG5t

МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 19 апреля 2018 г.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел по адресу: Кутузовский проспект, дом16.

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