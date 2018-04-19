Пассажиропоток Домодедово на международных линиях в марте вырос на 3,5% 

Пассажиропоток аэропорта Домодедово в первом квартале 2018 года составил 5,9 млн человек, что практически соответствует показателям прошлого года. На международных воздушных линиях пассажиропоток составил 2,4 млн человек, на внутренних воздушных линиях — 3,5 млн человек, сообщили в Домодедово.
В марте аэропорт обслужил 871 тыс. пассажиров на международных линиях, что на 3,5% больше, чем в прошлом году. В число наиболее активно растущих маршрутов вошли Анталья, Доха, Барселона, Дубай и Нячанг. При этом пассажиропоток в сегменте дальнего зарубежья увеличился на 12,2% относительно первого квартала 2017 года.
На внутренних воздушных линиях в марте пассажиропоток составил 1,2 млн человек. Наибольший рост зафиксирован на таких направлениях, как Пенза, Новосибирск, Тюмень, Кемерово и Нижний Новгород.