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60 жителей Вологды лишатся газоснабжения сегодня
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60 жителей Вологды лишатся газоснабжения сегодня 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Подачу газа перекроют абонентам, которые не заключили договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Работы проводят в домах и квартирах по улицам Московская, Можайского, Беляева, Рабочая и Кирова. Газоснабжение приостановят с сегодняшнего дня.
Газ перекроют тем, кто не отреагировал на уведомления газовиков. В случае если жильцы не обеспечат доступ в квартиры, газоснабжение отключат путем установки сварной заглушки на участок трубы, который отрежут от общего газопровода. Возможность выполнить такие работы есть только в малоэтажных жилых домах.
Договор на обслуживание газового оборудования по действующему законодательству нужно заключить всем, кто пользуется газом. Сейчас документов не имеют более 54 тысяч вологжан, техобслуживание газовых плит и водонагревателей у них не производится. Уведомления направлены каждому потребителю, договор они могут заключить с любой специализированной газовой организацией.
В случае уклонения от заключения договора предусмотрены штрафные санкции. Размер штрафа для физических лиц составит от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 20 тысяч рублей, в десятки раз больше заплатят юрлица. Они могут быть оштрафованы на сумму от 40 до 100 тысяч рублей.
Проконсультироваться по вопросам заключения договоров на техобслуживание и ремонт газового оборудования в Вологде можно по телефону — 23-99-93. Ответят на них сотрудники городской службы «единого окна» компании «Газпром».
Добавим, за последние пять лет в России произошел 21 взрыв бытового газа, больше 60 человек погибли. Удалось предупредить трагедию в Вологде в прошлом году. Утечку газа устранили в доме в Ананьино, где в одной из квартир оказались срезаны трубы.
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