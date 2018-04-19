60 жителей Вологды лишатся газоснабжения сегодня

Подачу газа перекроют абонентам, которые не заключили договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Работы проводят в домах и квартирах по улицам Московская, Можайского, Беляева, Рабочая и Кирова. Газоснабжение приостановят с сегодняшнего дня.

Газ перекроют тем, кто не отреагировал на уведомления газовиков. В случае если жильцы не обеспечат доступ в квартиры, газоснабжение отключат путем установки сварной заглушки на участок трубы, который отрежут от общего газопровода. Возможность выполнить такие работы есть только в малоэтажных жилых домах.

Договор на обслуживание газового оборудования по действующему законодательству нужно заключить всем, кто пользуется газом. Сейчас документов не имеют более 54 тысяч вологжан, техобслуживание газовых плит и водонагревателей у них не производится. Уведомления направлены каждому потребителю, договор они могут заключить с любой специализированной газовой организацией.

В случае уклонения от заключения договора предусмотрены штрафные санкции. Размер штрафа для физических лиц составит от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 20 тысяч рублей, в десятки раз больше заплатят юрлица. Они могут быть оштрафованы на сумму от 40 до 100 тысяч рублей.

Проконсультироваться по вопросам заключения договоров на техобслуживание и ремонт газового оборудования в Вологде можно по телефону — 23-99-93. Ответят на них сотрудники городской службы «единого окна» компании «Газпром»