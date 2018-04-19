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На территории Головинского района более 166 жилых помещений сдаются в аренду
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На территории Головинского района более 166 жилых помещений сдаются в аренду 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
На традиционной встрече с населением, которая состоялась 18 апреля, обсудили проведение работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений на территории Головинского района. С соответствующим докладом выступил заместитель главы управы по работе с населением Владислав Ратников.
— За первый квартал 2018 года по Головинскому району в базу внесено 166 адресов, где, по предварительным данным, зафиксированы факты сдачи жилых помещений в аренду, из них 72 квартиры проверено, — уточнил Владислав Ратников.
Проведение проверок квартир, предположительно сдаваемых в аренду, сбор объяснений и копий документов возложены на участковых уполномоченных полиции. Районным советом ОПОП оказывается всесторонняя помощь в их работе. (ео)
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