На территории Головинского района более 166 жилых помещений сдаются в аренду

На традиционной встрече с населением, которая состоялась 18 апреля, обсудили проведение работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений на территории Головинского района. С соответствующим докладом выступил заместитель главы управы по работе с населением Владислав Ратников.

— За первый квартал 2018 года по Головинскому району в базу внесено 166 адресов, где, по предварительным данным, зафиксированы факты сдачи жилых помещений в аренду, из них 72 квартиры проверено, — уточнил Владислав Ратников.

Проведение проверок квартир, предположительно сдаваемых в аренду, сбор объяснений и копий документов возложены на участковых уполномоченных полиции. Районным советом ОПОП оказывается всесторонняя помощь в их работе. (ео)