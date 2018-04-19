Суд не разрешает детям Геннадия Кулакова гасить его долг перед «Авиаагрегатом»

На предприятии ход банкротства не комментируют. Финансовый управляющий Геннадия Кулакова Александр Скопинцев в беседе с Волга Ньюс пояснил, что пока не ясно, в связи с чем суд отказал в удовлетворении ходатайства третьих лиц о погашении задолженности. «Подождем полного определения суда», — добавил он. Геннадий Кулаков от комментариев воздержался.

Напомним, дело о банкротстве Геннадия Кулакова самарский арбитраж начал рассматривать в середине мая 2017 г. по заявлению АО «Авиаагрегат». Задолженность бывшего гендиректора на заводе обосновывали ущербом, «причиненным предприятию в связи с утратой имущественного права на земельный участок».

Действия Геннадия Кулакова в должности гендиректора «Авиаагрегата» по продаже 17 зданий, входящих в имущественный комплекс завода, по заниженной цене компании «Р-Инвест» легли в основу уголовного дела. Так, в ноябре 2015 г. Геннадий Кулаков был признан виновным в «злоупотреблении полномочиями» и «присвоении или растрате» и приговорен к двум годам в колонии общего режима и штрафу в размере 750 тыс. рублей. Наказание он уже отбыл.

По версии следствия, имущество завода было реализовано Геннадием Кулаковым за 4,5 млн руб., тогда как его рыночная стоимость на момент продажи оценивалась в 37,76 млн рублей. Таким образом, ущерб, причиненный предприятию действиями экс-гендиректора по продаже имущества, был оценен в 33,2 млн рублей. В апреле 2016 г. эту сумму Геннадий Кулаков перечислил на расчетный счет «Авиаагрегата», что подтверждали и на самом предприятии.

Помимо ущерба от продажи недвижимости, представители завода в рамках гражданского производства взыскивали с него также ущерб, связанный с утратой имущественных прав на земельный участок площадью 26,8 тыс. кв. м, на котором находились проданные 17 объектов недвижимости.

Представители предприятия обосновывали свои требования тем, что якобы «право на земельный участок безвозмездно перешло от ОАО „Авиаагрегат“ к ООО „Р-Инвест“ при продаже объектов недвижимости, что позволило последнему зарегистрировать за собой право собственности на указанный земельный участок».

Самарский областной суд оценил ущерб предприятия в 73,5 млн руб. и постановил взыскать эту сумму с Геннадия Кулакова. В рамках исполнительного производства взыскание части долга было обращено на находящиеся на расчетном счете «Авиаагрегата» принадлежащие ему 16,2 млн рублей. Соответственно, установленная судебными решениями непогашенная задолженность Геннадия Кулакова перед кредитором на момент подачи заявления о признании его банкротом составляла 57,3 млн рублей.

В счет уплаты этого долга в конце августа 2017 г. Павел Кулаков перевел на расчетный счет предприятия 33,8 млн руб., Алла Окунева — 23,5 млн рублей.

В связи с этим в суд в рамках дела о банкротстве было подано ходатайство о процессуальном правопреемстве кредиторов — замене «Авиаагрегата» на Павла Кулакова и Аллу Окуневу. Однако в его удовлетворении было отказано.