Бабушкинский суд вынес приговор Руслану Махутову, более известному как пастор Руслан

Использовать духовный чин Махутов начал еще студентом.

Его жертвы — как правило, старики и женщины — охотнее верили пастору, нежели простому незнакомцу.

Махутов предлагал потерпевшим мгновенный кредит, а после склонял к написанию дарственой на квартиру. Как только хозяин оформлял документ, в жилье подселялись гастарбайтеры и выживали владельца.

В суде свою вину Махутов отрицал до последнего, утверждая, что занимается продажей недвижимости на законных основаниях.

От рук черного риелтора пострадали порядка 80 человек. В основном это одинокие женщины с детьми и пенсионеры.