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Бабушкинский суд вынес приговор Руслану Махутову, более известному как пастор Руслан
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Бабушкинский суд вынес приговор Руслану Махутову, более известному как пастор Руслан 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Использовать духовный чин Махутов начал еще студентом.
Его жертвы — как правило, старики и женщины — охотнее верили пастору, нежели простому незнакомцу.
Махутов предлагал потерпевшим мгновенный кредит, а после склонял к написанию дарственой на квартиру. Как только хозяин оформлял документ, в жилье подселялись гастарбайтеры и выживали владельца.
В суде свою вину Махутов отрицал до последнего, утверждая, что занимается продажей недвижимости на законных основаниях.
От рук черного риелтора пострадали порядка 80 человек. В основном это одинокие женщины с детьми и пенсионеры.
Суд приговорил 50-летнего Махутова к 11,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.
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