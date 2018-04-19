Бабушкинский суд вынес приговор Руслану Махутову, более известному как пастор Руслан 

Использовать духовный чин Махутов начал еще студентом.
Его жертвы — как правило, старики и женщины — охотнее верили пастору, нежели простому незнакомцу.
Махутов предлагал потерпевшим мгновенный кредит, а после склонял к написанию дарственой на квартиру. Как только хозяин оформлял документ, в жилье подселялись гастарбайтеры и выживали владельца.
В суде свою вину Махутов отрицал до последнего, утверждая, что занимается продажей недвижимости на законных основаниях.
От рук черного риелтора пострадали порядка 80 человек. В основном это одинокие женщины с детьми и пенсионеры.
Суд приговорил 50-летнего Махутова к 11,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.