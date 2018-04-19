В Кезу возбудили уголовное дело после переселения людей из ветхого жилья в новые бараки

Кез. Удмуртия . В поселке Кез возбудили уголовное дело после переселения людей из ветхого жилья в новые бараки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Администрация поселка в рамках региональной программы по переселению из ветхого жилья за счет бюджетных средств заключила контракты с подрядными организациями ООО «Универсальное бюро» и ООО «Строймонтаж».

Дома построили с многочисленными нарушениями. Так, помещения не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и не пригодны для проживания. Несмотря на это, должностные лица администрации приняли их и ввели в эксплуатацию.

В результате ущерб бюджету от постройки нового аварийного жилья в Кезу составил 17 млн рублей.

Напомним, проверку начали после того, как на «Первом канале» вышел сюжет о новом аварийном жилье.