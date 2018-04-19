Ещё
В Кезу возбудили уголовное дело после переселения людей из ветхого жилья в новые бараки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кезу возбудили уголовное дело после переселения людей из ветхого жилья в новые бараки 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Кез. Удмуртия. В поселке Кез возбудили уголовное дело после переселения людей из ветхого жилья в новые бараки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
Администрация поселка в рамках региональной программы по переселению из ветхого жилья за счет бюджетных средств заключила контракты с подрядными организациями ООО «Универсальное бюро» и ООО «Строймонтаж».
Дома построили с многочисленными нарушениями. Так, помещения не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и не пригодны для проживания. Несмотря на это, должностные лица администрации приняли их и ввели в эксплуатацию.
В результате ущерб бюджету от постройки нового аварийного жилья в Кезу составил 17 млн рублей.
Напомним, проверку начали после того, как на «Первом канале» вышел сюжет о новом аварийном жилье.
ИА «Сусанин»: последние новости
В Ижевске определили подрядчика на строительство школы по улицы Леваневского В Госдуме задумались об ограничениях регистрации в квартирах и домах Удмуртия в минуту: квартиры для жильцов обрушившегося подъезда в Ижевске и автоматические АЗС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца195
Российским морякам удалось сбежать с Украины82
Болгария: спасибо России, но…173
Израиль планирует уничтожить российские С-300186
Первый легальный бордель открывается в России257
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение