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В городах и посёлках ЯНАО строятся 185 жилых домов
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В городах и посёлках ЯНАО строятся 185 жилых домов 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале с начала года строители ввели 133 жилых помещения общей площадью 11,2 тыс. квадратных метров. Из них 74 квартиры расположились в трёх многоквартирных домах, общая площадь которых составляет 3,7 тыс. квадратных метров. Многоквартирники построены в Губкинском, Яр-Сале и Лабытнанги.
Из общего количества введённого жилья за первые три месяца года львиную долю составила индивидуальная жилая застройка, общая площадь ввода жилья — 7,5 тыс. квадратных метров, что равнозначно 59 новым частным жилым домам в округе. Из них 54 дома введено в окружной столице, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
Сегодня в автономном округе строятся 185 жилых домов, общая площадь жилья в которых составит около 400 тыс. квадратных метров. В том числе в марте этого года началось строительство 25 новых домов. Плановый показатель ввода жилья на Ямале в 2018 году составляет 240 тыс. квадратных метров. Основной объём ввода жилья приходится обычно на последние месяцы года. Новые дома возводятся во всех муниципалитетах. Жильё на Ямале строится для улучшения жилищных условий льготных категорий граждан, для расселения аварийного жилого фонда, а также для свободного рынка.
За последние пять лет в округе ввели в эксплуатацию.
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