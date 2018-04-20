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Более 130 жилых помещений введено на Ямале в первом квартале 2018 года
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Более 130 жилых помещений введено на Ямале в первом квартале 2018 года 

РИА Новости 11 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Сто тридцать три жилых помещения введены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в первом квартале текущего года, сообщает правительство региона.
"В округе с начала года строителями введены 133 жилых помещения общей площадью 11,2 тысячи квадратных метра. Из них 74 квартиры расположились в трех многоквартирных домах, общая площадь которых составляет 3,7 тысячи квадратных метра. Многоквартирники построены в Губкинском, в Яр-Сале и в городе Лабытнанги", — говорится в сообщении.
Из общего количества введенного жилья за первые три месяца года львиную долю составила индивидуальная жилая застройка, общая площадь ввода жилья — 7,5 тысячи квадратных метра, что равнозначно 59 новым частным жилым домам в округе. Из них 54 дома введены в городе Салехард, уточняют власти.
В настоящее время в ЯНАО строится 185 жилых домов, общая площадь жилья в которых составит 398,8 тысячи квадратных метра. В том числе в марте этого года началось строительство 25 новых домов. Плановый показатель ввода жилья на Ямале в 2018 году составляет 240 тысяч квадратных метров. Основной объем ввода жилья приходится обычно на последние месяцы года.
Новые дома строятся во всех муниципальных образованиях. Жилье на Ямале строится для улучшения жилищных условий льготных категорий граждан, для расселения аварийного жилого фонда, а также для свободного рынка. За последние пять лет в округе ввели в эксплуатацию около 1,3 млн квадратных метров жилья, отмечает правительство округа.
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