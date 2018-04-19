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Глава ТИК «уральской Рублевки» заработал больше любого из своих коллег
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Глава ТИК «уральской Рублевки» заработал больше любого из своих коллег 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Председатели ТИК Свердловской области отчитались о своих доходах за 2017 год. Самым богатым из них оказался глава Сысертской районной территориальной избирательной комиссии Максим Бобров, задекларировавший 3,841 миллиона рублей (из них 2,94 миллиона — получены от продажи квартиры). В собственности госслужащего находятся квартиры и доля еще в одной, авто Suzuki Grand Vitara, передает "Уралинформбюро".
При этом супруга Боброва, согласно декларации, владеет шестью земельными участками и двумя квартирами. У сына главы ТИК — отдельная жилплощадь в 24,9 «квадрата».
Меньше всех заработала председатель Дзержинской РТИК Нижнего Тагила Елена Архипова. За 2017 год она получила 699 917 рублей. У Архиповой в собственности находится только одна квартира. Сын главы комиссии задекларировал 4 254 рубля.
Вторые половинки госслужащих тоже не теряли времени даром. Больше всех по Свердловской области среди супругов председателей ТИК заработал муж главы Артинской районной территориальной избирательной комиссии Натальи Щаповой. По документам, его доход в 2017 году составил 2,97 миллиона рублей. В собственности у мужчины находятся земельный участок, два легковых автомобиля — Volvo-940 и Land Rover Range Sport, а также автокран, прицеп и три самосвальных полуприцепа.
Сама Щапова, для сравнения, указала в декларации 764 тысячи рублей дохода.
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