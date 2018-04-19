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Минстрой рекомендует регионам проверить резонансные стройки
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Минстрой рекомендует регионам проверить резонансные стройки 

Вести.Ru 39 минут назад
Фото: Вести.Ru
Речь идет об объектах, которые были выявлены из обращений граждан и инициативных групп. Анализировались письма в адрес главы Минстроя, а также сообщения из социальных сетей, передает "Интерфакс".
На селекторном совещании с регионами замглавы ведомства Никита Стасишин отметил, что среди регионов, где следует провести проверки, — Краснодарский край, Республика Татарстан, Самарская, Калужская, Амурская, Новосибирская, Ивановская, Калининградская области, Санкт-Петербург.
В дорожных картах, которые в Минстрой предоставили регионы, содержится информация о 836 проблемных объектах. Исходя из количества зарегистрированных в них ДДУ, общее число обманутых дольщиков в России может превышать 81 тысячу человек.
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