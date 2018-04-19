Депутаты заксобрания ЯНАО приняли закон о выплате компенсаций обманутым дольщикам

Депутаты Законодательного собрания ЯНАО на заседании 19 апреля единогласно приняли закон о выплате компенсаций жителям округа, пострадавшим от недобросовестных застройщиков.

Обманутые дольщики смогут направить полученные средства поддержки на строительство или покупку жилья, пишет «Накануне.RU».

По словам спикера парламента Сергея Ямкмина, проблемные дома есть в Аксарке и Новом Уренгое.