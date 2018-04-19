Ещё
Депутаты заксобрания ЯНАО приняли закон о выплате компенсаций обманутым дольщикам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты заксобрания ЯНАО приняли закон о выплате компенсаций обманутым дольщикам 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Депутаты Законодательного собрания ЯНАО на заседании 19 апреля единогласно приняли закон о выплате компенсаций жителям округа, пострадавшим от недобросовестных застройщиков.
Обманутые дольщики смогут направить полученные средства поддержки на строительство или покупку жилья, пишет «Накануне.RU».
По словам спикера парламента Сергея Ямкмина, проблемные дома есть в Аксарке и Новом Уренгое.
Как ранее писал «ФедералПресс», на Ямале на заседании окружного парламента приняли региональный закон об ограничении продажи электронных сигарет детям.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Минстрой запретит замуровывать кошек в подвалах домов Совет министров Крыма передал участок Тузлинской косы в федеральную собственность Хостелы в домах смогут открывать лишь с разрешения жильцов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца194
Болгария: спасибо России, но…171
Российским морякам удалось сбежать с Украины81
Первый легальный бордель открывается в России256
Израиль планирует уничтожить российские С-300179
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение