Застройщик: увеличение объёмов строительства жилья в России сейчас не нужно 

ЯЛТА, 19 апреля — РИА Недвижимость. На сегодняшний день в России не нужно увеличивать объёмы строительства жилья, заявил президент ГК «Гранель» Ильшат Нигматуллин.
"Для чего строить, если это никто не купит? Лет через 7, если процент ипотеки достигнет 4%, тогда потихонечку застройщики подтянутся", — сказал он в ходе выступления на IV Ялтинском международном экономическом форуме.
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу строить 120 миллионов квадратных метров жилья в год.