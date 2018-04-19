Застройщик: увеличение объёмов строительства жилья в России сейчас не нужно

"Для чего строить, если это никто не купит? Лет через 7, если процент ипотеки достигнет 4%, тогда потихонечку застройщики подтянутся", — сказал он в ходе выступления на IV Ялтинском международном экономическом форуме.