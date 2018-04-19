Ещё
Застройщик: увеличение объёмов строительства жилья в России сейчас не нужно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Застройщик: увеличение объёмов строительства жилья в России сейчас не нужно 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
ЯЛТА, 19 апреля — РИА Недвижимость. На сегодняшний день в России не нужно увеличивать объёмы строительства жилья, заявил президент ГК «Гранель» Ильшат Нигматуллин.
"Для чего строить, если это никто не купит? Лет через 7, если процент ипотеки достигнет 4%, тогда потихонечку застройщики подтянутся", — сказал он в ходе выступления на IV Ялтинском международном экономическом форуме.
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу строить 120 миллионов квадратных метров жилья в год.
РИА Недвижимость: последние новости
Минстрой решил оставить входы в подвалы для кошек Минстрой готовит новые правила субсидирования регионов по "Городской среде" Отель в доме-книжке на новом Арбате планируется открыть в июне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца194
Болгария: спасибо России, но…171
Российским морякам удалось сбежать с Украины81
Первый легальный бордель открывается в России256
Израиль планирует уничтожить российские С-300179
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение